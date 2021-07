Vopak en Aegis slaan handen ineen voor LPG-opslag in India

(ABM FN-Dow Jones) Vopak slaat de handen ineen met Aegis voor de opslag van LPG en chemicaliën in India. Dit maakte het tankopslagbedrijf maandagavond bekend.

De joint venture Aegis Vopak Terminals zal een netwerk van acht terminals beheren in de vijf strategische havens aan de oost- en westkust van India. Met een totale capaciteit van 960.000 kubieke meter wordt het bedrijf een van de grootste onafhankelijke tankopslagfirma's voor LPG en chemicaliën in India.

Vopak krijgt een belang van 49 procent in Aegis Vopak Terminals. Vopaks bestaande terminal in Kandla zal een volledig onderdeel worden van de joint venture. Aegis brengt een netwerk van terminals op vijf verschillende locaties in. Daarnaast verwerft Vopak een belang van 24 procent in Hindustan Aegis LPG. Dit is nu nog een joint venture tussen Aegis en Itochu. Na de aankoop van het belang door Vopak, bezit Aegis 51 procent in Hindustan Aegis LPG en Itochu blijft een belang van 25 procent aanhouden.

De waarde van het belang in beide joint ventures zal 185 miljoen euro bedragen plus mogelijk 15 miljoen euro als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor de joint venture trokken Vopak en Aegis een financiering aan van 153 miljoen euro. Vopaks bijdrage zal onder de streep uitkomen op circa 100 miljoen euro, plus eventueel 15 miljoen euro. Daarbovenop zal Vopak nog een bedrag betalen van 18 tot 40 miljoen euro aan Aegis.

De omzet van beide joint ventures zal naar verwachting jaarlijks groeien met 6 procent in de eerste vijf jaar. De omzet uit LPG zal ongeveer 75 procent uitmaken van de totale omzet van de joint venture. De EBITDA zal grofweg in lijn met de omzet groeien richting 2026. Bovendien zitten er nog enkele groeiprojecten in de pijplijn, aldus Vopak.

De deal zal in de eerste jaren slechts marginaal bijdragen aan de winst per aandeel voor Vopak.

De transactie zal naar verwachting begin 2022 worden afgerond.