Broadcom in gesprek over overname SAS - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom is in gesprek met SAS Institute om het softwarebedrijf over te nemen voor een bedrag van 15 tot 20 miljard dollar. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. De Amerikaanse chip- en softwareproducent zou daarmee zijn tak van zakelijke software flink willen uitbreiden. In 2015 investeerde Broadcom al flink in de divisie met de fusie met Avago ter waarde van 37 miljard dollar. Afgelopen jaar boekte SAS nog een omzet van 3 miljard dollar. Een overnamebedrag van 15 tot 20 miljard dollar zou het bedrijf waarderen op 5 tot 6,7 keer de omzet over 2020. Broadcom zou ook de schulden overnemen van SAS. Broadcom noch SAS wilde reageren op de geruchten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

