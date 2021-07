AEX hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zag maandag de winsten oplopen en de AEX sloot uiteindelijk 0,9 procent hoger op 738,44 punten. "De AEX-index blijft keurig binnen de stijgende trend, maar de afgelopen weken is er sprake van een saaie consolidatie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Wel werd de all-time high de afgelopen weken steeds iets verder verhoogd, maar echte kracht lijkt te ontbreken." Volgens Blekemolen wachten beleggers "op meer actie", die mogelijk kan volgen op de kwartaalcijfers. Het kwartaalcijferseizoen gaat deze week van start en in Nederland zullen Just Eat Takeaway en TomTom als eerste de boeken openen. Volgende week wordt het pas drukker op de agenda. "Het nieuwe cijferseizoen zal beleggers zeker meer inzicht geven in hoe de winstcijfers al dan niet in de pas lopen met de hoge waarderingen, vooral in de techsector", aldus analist Pierre Veyret van ActivTrades. "De markt is evenwel vooral aan het wachten op meer hints van de Europese Centrale Bank aangaande de plannen voor de lopende steunprogramma's", aldus Veyret. Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan merkte tegenover de camera van ABM Financial News op dat de ECB recent nog wees op de noodzaak van aanhoudende monetaire beleidsmaatregelen. Dit suggereert dat de rentetarieven nog vele jaren laag blijven, aldus Juvyns. De euro/dollar handelde op 1,1856. Olie werd 0,6 procent goedkoper. Stijgers en dalers De AEX werd maandag aangevoerd door Heineken dat 2,6 procent steeg. Heineken profiteerde van een koopaanbeveling door JPMorgan. Wolters Kluwer won 2,3 procent. De grootste dalers waren ArcelorMittal en Aegon met verliezen tot 0,5 procent. Randstad verloor 0,3 procent, nadat RBC het aandeel Randstad van de kooplijst haalde, nu het koersdoel werd behaald. In de AMX gingen de vastgoedfondsen WDP en Eurocommercial Properties 2,2 tot 2,8 procent hoger en PostNL won 2,4 procent. OCI werd 2,2 procent meer waard. Galapagos steeg 0,1 procent. Galapagos maakte vrijdagavond nieuwe analyses bekend van het SELECTION fase 3-programma die de werkzaamheid en verdraagzaamheid ondersteunen van filgotinib als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Air France-KLM daalde daarentegen 1,9 procent, JDE Peet's 1,4 procent en Alfen werd 0,3 procent goedkoper. Bij de kleinere fondsen ging Vastned 2,7 procent in het groen, maar daalde BAM 1,7 procent, ondanks een nieuwe Britse opdracht ter waard van 95 miljoen pond. Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 3,1 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese markten noteerden de Amerikaanse beurzen op kleine winsten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

