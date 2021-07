Video: Rente blijft nog jaren laag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft twee belangrijke wijzigingen aangekondigd bij de evaluatie van zijn strategie. Dit stelde beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera tegen ABM Financial News. De eerste is dat de inflatiedoelstelling nu 2 procent op middellange termijn is, wat betekent dat de ECB tijdelijke perioden waarin de inflatie wat boven de doelstelling ligt, zal toestaan. De tweede wijziging is dat huisvestingskosten meer in de berekening van de inflatie worden meegenomen. De inflatie in de eurozone is al enige tijd hardnekkig laag; gemiddeld slechts 1,1 procent over de afgelopen drie jaar. "Om dit te verhelpen heeft de ECB gewezen op de noodzaak van aanhoudende monetaire beleidsmaatregelen, wat suggereert dat de rentetarieven nog veel jaren laag blijven", aldus Juvyns. De ECB heeft ook doelstellingen op het gebied van klimaatverandering in zijn monetaire beleidskader opgenomen, waardoor het belang van duurzaam beleggen waarschijnlijk zal toenemen. Klik hier voor: rente blijft nog jaren laag ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.