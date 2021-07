Air France-KLM in gesprek over aanschaf nieuwe vliegtuigen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM is in gesprek met Airbus en Boeing over de aanschaf van 160 nieuwe vliegtuigen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. De nieuwe toestellen zouden bestemd zijn voor Transavia, de prijsvechter van de Frans-Nederlandse maatschappij. Air France-KLM zal een keuze maken tussen de 737 Max van Boeing en de A320neo van Airbus. Momenteel vliegt Transavia vooral met Boeings. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

