Huya ziet af van fusie met Douyu

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Douyu en Huya zetten hun fusieplannen niet door. Dit maakte Huya maandagmiddag bekend. De combinatie van de twee bedrijven die livestreams van games aanbieden, kon niet op goedkeuring van de Chinese toezichthouder rekenen. Tencent heeft een belang van 37 procent in Huya en bezit meer dan een derde van Douyu. Het in Amsterdam genoteerde Prosus heeft dan weer een groot belang in Tencent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

