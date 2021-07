Wall Street klaar voor cijferseizoen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat de week vermoedelijk zonder grote koersuitslagen starten. Maandag rond lunchtijd noteerde de future voor de S&P 500 index 0,3 procent in het rood, maar die voor de Nasdaq 0,1 procent in het groen. Dinsdag gaat het cijferseizoen van start met de rapportages van een serie Amerikaanse banken. Verder staat er dinsdagmiddag ook een inflatiecijfer gepland. "Of de [beurs]rally deze week door kan zetten, hangt voor een belangrijk deel af van het kwartaalcijferseizoen dat deze week begint", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64 procent verwacht in vergelijking met vorig jaar. "De lat ligt dus erg hoog, met kans op teleurstellingen." Een analist van Arbuthnot Latham is erg optimistisch over bankaandelen. Die profiteren volgens de kenner van de huidige omstandigheden, aangejaagd door de steun vanuit de centrale banken en de overheden. "Het is niet makkelijk om een beer te zijn", aldus de analist. De beursagenda is maandagmiddag leeg. Olie werd goedkoper en de euro/dollar handelde op 1,1849. Bedrijfsnieuws Het aandeel Virgin Galactic zal vermoedelijk opstijgen bij de start van de handel, nadat Virgin afgelopen weekend de eerste commerciële ruimtevlucht uitvoerde. Het aandeel wint vermoedelijk 8 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,1 procent tot 4.369,55 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.869,16 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.701,92 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

