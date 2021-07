Rustig koersverloop op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen doen het maandag rustig aan in aanloop naar het cijferseizoen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 457,44 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,2 procent naar 15.668,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 6.504,44 punten. De Britse FTSE daalde maandag 0,6 procent naar 7.078,43 punten. "Of de [beurs]rally deze week door kan zetten, hangt voor een belangrijk deel af van het kwartaalcijferseizoen dat deze week begint", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64 procent verwacht in vergelijking met vorig jaar. "De lat ligt dus erg hoog, met kans op teleurstellingen." De People's Bank of China gaat per 15 juli de liquiditeitsregels voor Chinese banken versoepelen. Zo wil de Chinese centrale bank voldoende liquiditeit in het systeem houden. "Het besluit, dat op 15 juli in werking treedt, zal ongeveer 154 miljard dollar aan liquiditeiten vrijmaken voor banken, waardoor zij hun kredietverlening kunnen opvoeren", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. De euro/dollar handelde op 1,8153. Stijgers en dalers In Parijs ging Atos maar liefst 17,2 procent in het rood na een winstwaarschuwing. Atos zag zich genoodzaakt om de omzet- en margedoelen te verlagen, nu bedrijven versneld overgaan op de cloud, waardoor de vraag naar de diensten van Atos afneemt. De grootste stijger op de Franse beurs was Teleperformance met 1,5 procent. In Frankfurt steeg Delivery Hero 2,4 procent, na vrijdag juist nog stevig te zijn gedaald. Het Amsterdamse Just Eat Takeaway won 0,8 procent en Deliveroo steeg in Londen 1,9 procent. In Londen vielen de koersdalingen voor mijnbouwers op. Zo daalde Antofagasta 3,5 procent en Anglo American 2,8 procent. BHP verloor 1,6 procent. Verder hadden banken het lastig, nu de rentes weer dalen. ING verloor 2,1 procent, KBC 2,2 procent en Deutsche bank werd een procent goedkoper. Het Franse Credit Agricole verloor 2,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

