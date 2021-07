Valuta: afwachtende start van de week

(ABM FN-Dow Jones) De valutamarkt is maandag afwachtend van start gegaan, in afwachting van een karig aanbod aan economische cijfers, terwijl er vrees is dat de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus het economisch herstel kan vertragen.

De euro/dollar stond op 1,1872, vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vrijdagavond, toen de stand 1,1876 was.

Ook het Britse pond vertoont weinig beweging.

Beleggers zijn in afwachting van cijfers over het aantal besmettingen met het coronavirus, nu de deltavariant van dit virus, die besmettelijker is, steeds meer om zich heen grijpt.

De vraag is of de finale van het Europees Kampioenschap voetbal, zondag in Londen, geen 'superspreader event' zal blijken te zijn geweest, zei Teeuwe Mevissen van Rabobank tegen ABM Financial News.

Dat zou tegen het einde van de week zichtbaar kunnen worden in de besmettingscijfers, verwacht Mevissen.

De oplopende besmettingen door de deltavariant zijn de reden dat de rentes zijn gedaald en kunnen leiden tot een lagere euro ten opzichte van de dollar, op een niveau tussen 1,18 en 1,1850, denkt Mevissen.

Economische cijfers deze week betreffen de Amerikaanse inflatiecijfers voor juni, na eerdere berichten over een stijging van het prijspeil met 5 procent. Een verandering daarvan kan de euro/dollar nog laten bewegen, denkt Mevissen.

Ook het Beige Book van de Federal Reserve later in de week is nog interessant voor valutabeleggers, met indicaties voor de economie in 12 Amerikaanse regio's.

Vrijdagmiddag zijn er nog cijfers over het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan. De inflatieverwachtingen van de consument kunnen dan worden afgezet tegen de werkelijke inflatiecijfers, en dat kan ook inzichten bieden die de valutakoersen kunnen laten bewegen.