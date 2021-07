Beursupdate: kleine winst in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandag, in aanloop naar het cijferseizoen, een kleine plus. De AEX steeg 0,1 procent naar 732,16 punten. Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque wees op de groene Aziatische beurzen en wees daarbij op een nieuwe stap van de Chinese centrale bank, die de reserveverplichtingen voor banken wat versoepelde. "Het besluit, dat op 15 juli in werking treedt, zal ongeveer 154 miljard dollar aan liquiditeiten vrijmaken voor banken, waardoor zij hun kredietverlening kunnen opvoeren", aldus Keppenne. De econoom waarschuwde wel dat het inflatierisico nog steeds op de loer ligt, vooral in de Verenigde Staten. Dinsdag volgt een inflatiecijfer in de VS. De kerninflatie is vermoedelijk gestegen van 3,8 naar 4 procent. "Of de [beurs]rally deze week door kan zetten, hangt voor een belangrijk deel af van het kwartaalcijferseizoen dat deze week begint", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Voor de bedrijven uit de S&P 500-index wordt voor het tweede kwartaal een gemiddelde winstgroei van bijna 64 procent verwacht in vergelijking met vorig jaar. "De lat ligt dus erg hoog, met kans op teleurstellingen." De euro/dollar handelde op 1,1873. Olie werd goedkoper. Stijgers en dalers De AEX werd maandag aangevoerd door Wolters Kluwer, dat 1,7 procent steeg. Adyen won 1,5 procent. Heineken profiteerde van een koopaanbeveling door JPMorgan en won 1,1 procent. De grootste daler was ArcelorMittal met een verlies van 2,4 procent. ING verloor 2,1 procent en Randstad 2,0 procent, nadat RBC het aandeel Randstad van de kooplijst haalde, nu het koersdoel werd behaald. In de AMX gingen PostNL en WDP 1,6 procent hoger. Galapagos steeg zelfs 1,8 procent. Galapagos maakte vrijdagavond nieuwe analyses bekend van het SELECTION fase 3-programma die de werkzaamheid en verdraagzaamheid ondersteunen van filgotinib als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Aperam daalde daarentegen 1,8 procent, ABN AMRO 1,8 procent en Air France-KLM werd 2,0 procent goedkoper. Bij de kleinere fondsen ging TomTom 1,6 procent in het groen, maar daalde BAM 2,0 procent, ondanks een nieuwe Britse opdracht ter waard van 95 miljoen pond. Het lokaal genoteerde Beter Bed verloor 5,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

