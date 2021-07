Zuid-Afrika verlengt alcoholban Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De regering van Zuid-Afrika heeft besloten om in de strijd met het coronavirus het verbod op de verkoop van alcohol te verlengen tot en met 25 juli. Dit maakte de regering zondag bekend. "Ons gezondheidssysteem blijft onder druk", zei president Cyril Ramaphosa zondag. Ook blijft de avondklok van kracht en zijn bijvoorbeeld de scholen tot 26 juli gesloten. Wel mogen restaurants weer beperkt open. Zuid-Afrika besloot eind juni al tot strengere maatregelen in verband met de coronacrisis en stelde toen een alcoholban in. Analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux meent dat AB InBev meer last heeft van het Zuid-Afrikaanse alcoholverbod dan Heineken, omdat Zuid-Afrika relatief belangrijker is voor de Belgische brouwer. Bij AB InBev omvat Zuid-Afrika ongeveer 5 procent van het operationeel resultaat, en bij Heineken maar circa 2 procent, aldus de analist. "Het is wel interessant om te zien dat Zuid-Afrika na de vorige volledige lockdown in januari snel hersteld is; februari en maart waren prima maanden. Ik begrijp dat het tweede kwartaal tot nu toe ook behoorlijk sterk moet zijn geweest, met natuurlijk een eenvoudige vergelijkingsbasis", aldus Withagen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

