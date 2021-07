Recalcico in verzet tegen overnamebod op DPA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Recalcico Beheer wil aandeelhouders van DPA verenigen om “de zaken rondom het openbare bod aan de kaak te stellen”. Dit maakt Recalcico maandag bekend. "Het is Recalcico een doorn in het oog dat de bieder, Gilde via een gemankeerde 'fairness opinion' van de Rabobank beleggers op het verkeerde been tracht te zetten om hun aandelen tegen 1,70 euro aan te bieden", zo laat Frans Faas van Recalcico aan ABM Financial News weten. De fairness opinion van Rabobank is een aaneenschakeling van algemeenheden, waarbij het opvalt dat er geen enkel getal in voorkomt aan de hand waarvan de aandeelhouder kan beoordelen of de prijs daadwerkelijk door de beugel kan, vindt Faas. "Daarbij haalt Gilde alle klassieke trucs uit om het bod te doen slagen en oppositie in de kiem te smoren. Zo wordt het bestuur beloond met opties, waarbij die onmiddellijk dus belang hebben bij een lage overname prijs, omdat ze daar zelf van profiteren", voegt de activist toe. Vrijdag 16 juli vindt de buitengewone aandeelhoudersvergadering van DPA plaats over het bod. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.