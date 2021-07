Atos geeft winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos heeft zijn doelstellingen voor de omzet, marge en kasstroom flink verlaagd en neemt een forse last vanwege de tegenvallende vraag naar beheer van traditionele IT-systemen nu bedrijven massaal overstappen naar de cloud. Dat maakte het Franse bedrijf maandagochtend bekend. In het tweede kwartaal daalde de omzet autonoom met 15 procent. Dit komt volgens Atos omdat door de coronacrisis veel meer bedrijven sneller overstappen naar de cloud als basis voor hun softwaresystemen, en de vraag naar werk aan ‘oude’ IT-infrastructuur snel terugloopt. Deze trend houdt aan, verwacht Atos. Het bedrijf schrapt daarom de doelstelling van 3,5 tot 4,5 procent omzetgroei en rekent nu nog slechts op een stabiele omzet, na correctie voor valutaschommelingen. De operationele marge daalde naar 5,5 procent in de eerste helft van het jaar, omdat er niet snel in de kosten kan worden gesneden bij de onderdelen waar de vraag wegvalt. Het margedoel voor dit jaar gaat hierdoor omlaag naar 6,0 procent. Dit was eerder 9,4 tot 9,8 procent. Voor de middellange termijn blijven de doelen een omzetgroei van 5 tot 7 procent en een operationele marge van 11 tot 12 procent. Atos had een negatieve vrije kasstroom van 364 miljoen euro in de eerste helft van 2020, tegen 172 miljoen negatief een jaar eerder, onder andere omdat er veel minder voorschotten van klanten binnenkwamen. Atos gaat stoppen met dit soort voorschotten. Het bedrijf mikt inmiddels nog slechts op een aangepaste positieve vrije kasstroom voor het gehele jaar. Eerder was de doelstelling 550 tot 600 miljoen euro positief. Eenmalige last en reorganisatie De "ongekende" omzetdaling leidt tot een operationele last van 160 miljoen in het eerste halfjaar, meldde Atos. Reorganisatieplannen worden versneld en eind juli volgen de uitkomsten van mogelijke desinvesteringen. Atos focust op de digitale cloud, internetbeveiliging en minder CO2-uitstoot. In Duitsland zullen circa 1.300 banen verdwijnen. Eind juli volgt ook de conclusie van het eerder dit jaar aangekondigde onderzoek naar onregelmatigheden in de boekhouding van de Noord-Amerikaanse onderdelen, stelt Atos. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

