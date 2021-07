AEX start handelsweek vermoedelijk nipt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Afgelopen week maakte de AEX index op weekbasis nog een pas op de plaats op een slotstand van 732,15 punten.

Inflatie en het monetaire beleid zijn momenteel belangrijke thema's voor beleggers, die zich verder opmaken voor de start van het cijferseizoen en met argusogen letten op de ontwikkelingen op coronagebied.

Vrees dat nieuwe coronavirusvarianten het wereldwijde economische herstel kunnen vertragen, ondanks de uitrol van vaccins, leidde afgelopen week tot terughoudendheid onder beleggers. Ook knelpunten in de toeleveringsketen en zorgen over de arbeidsparticipatie drukken op het sentiment. Dat heeft ertoe geleid dat beleggers hun posities in aandelen die het meest zullen profiteren van een economisch herstel heroverwegen.

"De muziek is veranderd. We gaan een nieuwe fase in voor markten", stelde marktanalist Luca Paolini van Pictet Asset Management. "Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de fundamenten van de markt van hoge groei en lage inflatie naar hogere inflatie en zwakkere groei", voegde hij toe.

Vrijdag kenden de Amerikaanse indices in ieder geval wel een breed gedragen herstel, na een fors verlies op donderdag, met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van meer dan 1 procent.

Ook in Azië is het sentiment vanochtend positief, ondanks het ingaan vandaag van de covid-19-noodtoestand in Tokio en een aanscherping van de maatregelen in Seoel. De Nikkei index in Japan klimt meer dan 2 procent, terwijl de Shanghai Composite en de KOSPI index in Zuid-Korea tot 1 procent in het groen noteren.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak na een winst vrijdag van 2,2 procent op 74,56 op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs echter 0,8 procent lager, aangezien een dispuut binnen OPEC+ over een versoepeling van het productieverlagingsakkoord onopgelost bleef en de zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in sommige landen de vraag naar energie onder druk kan zetten.

Beleggers hopen dat bedrijfscijfers deze week voor de nodige afleiding kunnen zorgen. De verwachtingen zijn hooggespannen en dinsdag trappen op Wall Street Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen af. Op Beursplein 5 komen onder meer Just Eat keaway en TomTom door met respectievelijk een update en halfjaarcijfers.

Vandaag is de beursagenda evenwel nog vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Galapagos maakt vandaag nieuwe analyses bekend van het SELECTION fase 3-programma die de werkzaamheid en verdraagzaamheid ondersteunen van filgotinib als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa (CU).

RBC verlaagde het advies voor Randstad van Outperform naar Sector Perform, maar verhoogde wel het koersdoel van 62,00 naar 68,00 euro.

Het oude koersdoel was inmiddels bereikt. Vrijdag sloot Randstad op 65,16 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 1,1 procent tot 4.369,54 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 34.869,17 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 14.701,92 punten.