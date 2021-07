Nederlandse huizenprijzen stijgen steeds sneller

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse huizenprijzen blijven harder stijgen dan het Europese gemiddelde en de stijging versnelt. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag, deels op basis van cijfers van het Kadaster en Eurostat.

Huizen in Nederland werden in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld tegen een 11,3 procent hogere prijs verkocht dan een jaar eerder. Vooral de prijzen van nieuwbouwhuizen stegen sterk, met bijna 17 procent in een jaar tijd. Bestaande woningen werden 10,3 procent duurder. Dit was de sterkste stijging in bijna 20 jaar tijd.

Al vijf kwartalen op rij stijgt de huizenprijs steeds sneller in Nederland.

In de Europese Unie bedroeg de stijging gemiddeld 6,1 procent in het eerste kwartaal. Landen waar de prijzen nog sneller stegen dan in Nederland zijn Luxemburg met 17 procent, Denemarken met 15 procent, Litouwen en Tsjechië met 12 procent. In Spanje en Italië stegen de huizenprijzen met minder dan 2 procent, in Frankrijk met ruim 5 procent en in Duitsland met ruim 9 procent, bleek uit de cijfers.