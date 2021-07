Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC+, centrale banken en de verdere opmars van de deltavariant van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende zorgen over het wereldwijde economische herstel domineerden afgelopen handelsweek het sentiment.

Na het falen maandag van het overleg van oliekartel OPEC en diens partners, verenigd in OPEC+, over het verder intrekken van de bestaande productiebeperkingen, zijn er verschillende scenario's voor de olieprijs denkbaar. Dit lichtte senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO woensdag voor de camera van ABM Financial News toe.

Klik hier voor: olieprijs kan alle kanten op na mislukken top OPEC+

Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management ziet het ernaar uit dat de bedrijfsinvesteringen de komende kwartalen fors zullen aantrekken, wat in schril contrast staat met de vorige cyclus.

"In de nasleep van de financiële crisis hinderden zwakke uitgaven de groei in belangrijke mate, waardoor de bedrijfsinvesteringen in de VS bijna vijf jaar lang niet het niveau van 2008 bereikten."

Een aanhoudende inflatiepiek is momenteel mogelijk het grootste neerwaartse risico voor beleggers, waarschuwt Juvyns, maar de investeringsuitgaven vormen het voornaamste opwaartse risico, aangezien ze het begin kunnen inluiden van een nieuw tijdperk van productiviteitsgroei en de inflatiedruk kunnen helpen verlichten.

Klik hier voor: investeringsuitgaven luiden nieuw tijdperk in

Technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets verscheen afgelopen week twee keer voor de camera van ABM Financial News. Hij sprak maandag van een rommelig korte termijn beeld voor de AEX Index.

"We moeten serieus rekening houden met bodemvorming boven de 725 punten op de korte termijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de uiteindelijke top in de AEX Index wat hoger komt te liggen dan eerder is ingeschat."

Maar de lange termijn maandgrafiek van de S&P500 Index laat volgens Van den Akker zien dat een te vormen top nog steeds de juiste visie is. "Daarom raden we beleggers nog steeds aan om korte termijn kracht in de aandelenmarkten te gebruiken om een overwogen positie in aandelen af te bouwen."

Klik hier voor: AEX nog altijd op koers voor topvorming

Op vrijdag kwam de technisch analist opnieuw met een update. Een koersstijging van de AEX naar 800 punten is volgens hem niet uitgesloten.

De AEX heeft met de daling donderdag een belangrijke bodem gemaakt op 718 punten, meent de technisch analist. "Daarmee blijft de lange termijn stijgende trend nog geheel intact en hebben we nog geen enkel verkoopsignaal of trendbreuk. Een voortzetting van de stijgende trend boven de vorige top op 738,10 punten blijft een serieuze optie en is ook de verwachting", aldus Van den Akker.

"We hebben geen enkel idee waar de komende top in de AEX Index gemaakt gaat worden. We beperken ons tot de gematigde variant met een komende stijging richting de 750 tot 755 punten. Maar als de versnelling in de melt-up nu komt, dan is een koersdoel van circa 800 punten bepaald niet uitgesloten", concludeerde de analist.

Klik hier voor: AEX op 800 punten niet uitgesloten