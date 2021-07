Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een overwegend lagere opening tegemoet in afwachting van het Amerikaanse cijferseizoen.

IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een slechte donderdag.

Beleggers kwamen vrijdag weer op adem, na de recente verkoopgolf, die werd gedreven door zorgen dat een heropleving van de coronapandemie het wereldwijde economische herstel zal bemoeilijken. Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen veerden vrijdag op en de obligatierendementen stabiliseerden.

"Recente data wijzen op een groeivertraging en hindernissen voor het economisch herstel, wat weegt op de risicobereidheid van beleggers", zei marktanalist Hani Redha van Pine Bridge Investments. "Een stijgend aantal coronabesmettingen in veel delen van de wereld leidt ook tot zorgen over langere lockdowns en een nieuwe mogelijke klap voor de toeristische sector", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk in mei is gestegen, hoewel de stijging kleiner dan verwacht was. Op maandbasis steeg de productie 0,8 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling van 2,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Producenten van luxegoederen deden het vrijdag goed. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton won in Parijs en Hermes steeg 2,5 procent. Burberry eindigde in Londen 3,6 procent in het groen.

Energiebedrijven herstelden gedurende de handelsdag. TotalEnergies steeg 2,5 procent, Royal Dutch Shell won 0,8 procent en BP noteerde 1,0 procent hoger.

In Frankfurt was BASF één van de uitblinkers, nadat de Duitse chemiereus vrijdagmiddag de outlook voor 2021 verhoogde. Het aandeel steeg ruim 3 procent. De beste prestatie kwam echter voor rekening van Volkswagen, dat meer dan 5 procent won.

De enige serieuze daler in Frankfurt was Delivery Hero, dat meer dan 2 procent verloor. In Amsterdam was sectorgenoot Just Eat Takeaway de grootste daler met een verlies van 4 procent. Het in Londen genoteerde Deliveroo daalde 2 procent.

In de CAC40 sloot geen enkel aandeel lager.

Vectura steeg 13,7 procent, nadat Philip Morris International vrijdag meldde dat een dochteronderneming een bod heeft gedaan op de Britse producent van inhalatietherapieën van 1,05 miljard pond.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

Daarmee herstelde de S&P 500 index van zijn slechtste eendaagse daling sinds 18 juni.

De markten zijn de afgelopen dagen zenuwachtig geworden, onder andere vanwege de vrees dat nieuwe coronavirusvarianten het wereldwijde economische herstel kunnen vertragen, ondanks de uitrol van vaccins. Ook knelpunten in de toeleveringsketen en zorgen over de arbeidsparticipatie drukken op het sentiment. Dat heeft ertoe geleid dat beleggers hun posities in aandelen die het meest zullen profiteren van een economisch herstel hebben afgebouwd of verkleind.

"De muziek is veranderd. We gaan een nieuwe fase in voor markten", zei marktanalist Luca Paolini van Pictet Asset Management. "Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de fundamenten van de markt van hoge groei en lage inflatie naar hogere inflatie en zwakkere groei", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in mei zijn gestegen met 1,3 procent op maandbasis en op jaarbasis met 8,2 procent.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,2 procent hoger op 74,56 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op maandag staan in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss heeft in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een fors hogere omzet behaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en weer winst geboekt. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs bij de kwartaalcijfers waarin ook de outlook werd verhoogd. De resultaten waren dan ook beter dan verwacht. Het aandeel steeg 1,5 procent.

Pfizer en BioNTech willen goedkeuring van Amerikaanse toezichthouders om een zogeheten 'booster'-prik van hun coronavaccin te mogen toedienen om de bescherming tegen besmetting te verhogen. In augustus start de farmaceut met klinische onderzoeken van een verbeterd vaccin die mogelijk beschermt tegen de deltavariant. Pfizer won 1,1 procent, terwijl BioNTech 4,5 procent steeg.

Philip Morris wil het Britse Vectura overnemen voor ruim 899 miljoen Britse pond, of 1,2 miljard dollar. Philip Morris noteerde 1,2 procent hoger.

General Motors steeg bijna 5,0 procent. Wedbush gaf het aandeel een Outperform advies.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1869. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1878 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1860 op de borden.

