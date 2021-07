Daling aantal faillissementen in juni Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen van bedrijven in Nederland is in juni licht gedaald en bleef daarmee op een laag niveau. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal failliete bedrijven daalde van 131 in mei naar 121 in juni. In april stond het aantal faillissementen op 125. Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 138 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 25. Dat zijn er 4 minder dan in mei. In februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in juni 2021 lag het aantal faillissementen nog altijd op een historisch laag niveau, aldus het CBS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

