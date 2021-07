Inflatiecijfers bepalen komende beursweek Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Komende week vormt inflatie het bepalende element op de macro-economische agenda. Op bedrijfsvlak komen de eerste bedrijven met resultaten over het afgelopen kwartaal, waaronder de grote Amerikaanse banken. Dinsdag kijken we naar de ontwikkeling van de consumentenprijzen in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Meteen enkele belangrijke spelers dus die het beleid van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve stevig bepalen. Vooral de Fed lijkt af te koersen op een verkrapping van het beleid wegens een sterke economie en oplopende inflatie. Toch zal de eerste renteverhoging nog jaren op zich laten wachten. De Amerikaanse centrale bankiers verschuilen zich daarbij vooral achter de werkgelegenheid die nog niet helemaal op peil is. Het Verenigd Koninkrijk volgt woensdag met een inflatiecijfer, de hele eurozone volgt vrijdag. Vorige week kondigde de ECB aan dat het voortaan een vast inflatiedoel van 2,0 procent hanteert, waar dat tot nu toe rond de 2,0 procent was. Verder op dinsdag zien we een Chinese handelsbalans staan. België komt donderdag met cijfers voor import en export en de gehele eurozone vrijdag. De olieprijzen kunnen dinsdag in beweging komen na het maandelijkse rapport van het Internationaal Energieagentschap. OPEC komt donderdag met een rapport. Het oliekartel kwam vorige week niet tot een compromis wat de productie-afspraken betreft. De eerdere afspraken rond productiebeperkingen blijven voorlopig gelden. Nog op dinsdag staat het Amerikaanse ondernemersvertrouwen gepland in het midden- en kleinbedrijf. Het consumentenvertrouwen in het land staat voor vrijdag geagendeerd. Woensdag krijgen we de industriële productie in Japan en de eurozone te weten. China en de Verenigde Staten volgen donderdag. Uit China krijgen we die dag ook een invloedrijk groeicijfer. Verder volgen donderdag de wekelijkse steunaanvragen uit de VS, die net als de Amerikaanse detailhandelsverkopen op vrijdag, ook een belangrijke indicatie zijn voor het economisch herstel. Dat lijkt volgens kenners zijn piek wel te hebben bereikt. De mondiale groei dreigt bovendien zelfs in het gedrang te komen nu de deltavariant van het coronavirus flink oplaait. Bedrijfscijfers In Nederland trapt het cijferseizoen komende week rustig af. NSI opent woensdag de boeken, Just Eat Takeaway.com en TomTom doen dat donderdag. Holland Colours noteert donderdag ex-dividend. In het buitenland maken we ons op voor een reeks cijfers van Amerikaanse financials. Goldman Sachs en JPMorgan openen dinsdag de boeken. BlackRock, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo doen dat woensdag, Morgan Stanley donderdag. Naast die financiële bedrijven zijn er ook nog cijfers van PepsiCo op dinsdag, Delta Air Lines op woensdag en Alcoa en UnitedHealth op donderdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

