G20 akkoord met wereldwijd belastingplan

(ABM FN-Dow Jones) De ministers van financiën van de G20 zijn het zaterdag in Venetië eens geworden over nieuwe belastingregels voor bedrijven, met een wereldwijd geldend minimum belastingtarief van 15 procent. Dit werd na afloop van de top aangekondigd, nadat de G7 in juni in Londen al akkoord gaf.

"We onderschrijven de belangrijkste componenten van de twee pijlers voor de herverdeling van winsten van multinationale ondernemingen en een effectieve wereldwijde minimumbelasting zoals uiteengezet in de "Verklaring over een tweepijleroplossing voor het aanpakken van de fiscale uitdagingen die voortvloeien uit de digitalisering van de economie" gepubliceerd door het Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) van de Oeso/G20 op 1 juli", zeiden de ministers in een gezamelijke verklaring.