Intel wil miljardeninvestering Europa spreiden over lidstaten - media

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse chipmaker Intel wil de investering in geplande nieuwe Europese halfgeleiderfabrieken van 20 miljard dollar mogelijk verspreiden over meerdere lidstaten van de Europese Unie. Dit meldde Financial Times zaterdag op basis van ingewijden.

CEO Pat Gelsinger van Intel had onlangs ontmoetingen met de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi om het wereldwijde chiptekort te bespreken waar industrieën in Europa en daarbuiten mee kampen.

In gesprek met de Financial Times suggereren leidinggevenden van de chipmaker dat er "EU-brede voordelen" zouden kunnen zijn als aan de vereisten van Intel voor een nieuwe Europese productiefaciliteit zou worden voldaan, waarbij het mogelijk is dat de faciliteiten en diensten ter ondersteuning van de chipproductie over meerdere lidstaten worden verspreid.

"We zouden de productie op de ene site kunnen plaatsen en de verpakking op de andere", citeerde Financial Times Greg Slater, Intel Vice-President Global Regulatory Affairs, die onderdeel uitmaakt van het team dat de mogelijkheden voor uitbreiding in Europa onderzoekt.

Onderzoek en ontwikkeling zouden ook over EU-landen kunnen worden verspreid, aldus de krant.

Naast financiële ondersteuning vanuit de EU is Intel op zoek naar een locatie van ongeveer 1.000 hectare met een ontwikkelde infrastructuur, die in staat zou zijn om maximaal acht chipfabricagefaciliteiten, bekend als fabs, te ondersteunen.

Intel zou daarbij onder meer hebben gekeken naar de mogelijkheden in Duitsland, Nederland, Frankrijk en België.

Een besluit wordt tegen het einde van het jaar verwacht.