China doet nog meer Didi-apps in de ban

(ABM FN-Dow Jones) China heeft nog eens 25 apps in de ban gedaan van taxidienst Didi Global Inc, waarbij Beijing het bedrijf beschuldigt van het illegaal verkrijgen van persoonsgegevens. Dit werd vrijdagavond bekend. Een van de apps die appstores in China niet langer aan mogen bieden, is een applicatie voor chauffeurs die via het Didi-platform ritten aanbieden. Een ander is een financiële app. Daarnaast heeft de Chinese toezichthouder een aantal websites en platforms geblokkeerd die toegang verschaffen tot de diensten van Didi in China. Gebruikers die de apps van Didi al hadden gedownload kunnen deze blijven gebruiken. Eind juni ging Didi in de VS naar de beurs maar werd ook bekend dat de Chinese toezichthouder een onderzoek naar de taxidienst was gestart. Didi liet weten mee te werken aan dat onderzoek. Het aandeel verloor afgelopen week ruim 22 procent aan waarde. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

