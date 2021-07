Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee markt de opwaartse trend van een dag eerder wist vast te houden. Het herstel werd donderdag ingezet nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week scherp zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 2 juli zijn gedaald met 6,9 miljoen vaten tot 445,5 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden daalden met 6,1 miljoen vaten en de voorraden stookolie en diesel met 1,6 miljoen vaten stegen. Op weekbasis sloot de olieprijs echter 0,8 procent lager, aangezien een dispuut binnen OPEC+ over een versoepeling van het productieverlagingsakkoord onopgelost bleef en de zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in sommige landen de vraag naar energie onder druk kan zetten. "We zouden kunnen zeggen dat de oliemarkt een zekere mate van veerkracht heeft laten zien, gezien de negatieve krantenkoppen deze week op macro-economisch vlak, zorgen over de verspreiding van de deltavariant en de controversiële OPEC-bijeenkomst", zei marktanalist Michael Tran van RBC Capital Markets. Ondanks de forse daling van de Amerikaanse ruwe olie-voorraden blijft het opwaarts potentieel volgens marktvolgers beperkt, door de zorgen over het coronavirus en het onvermogen van OPEC+ om tot overeenstemming te komen over de productieniveau's. Volgens Tran is de zwakte van de olieprijs een weerspiegeling van de wens van handelaren om hun winsten zeker te stellen te midden van een vlaag van volatiliteit. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 2,2 procent hoger op 74,56 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

