Infestos verwerft 89.200 aandelen Neways

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infestos heeft vrijdag 89.200 gewone aandelen Neways gekocht tegen een gewogen gemiddelde prijs van 14,42 euro per aandeel. Dit meldde Infestos vrijdag. De 89.200 aandelen Neways zijn goed voor 0,73 procent van de uitgegeven en uitstaande aandelen. Samen met de aandelen die Infestos al in bezit had komt de teller op 530.200 aandelen Neways, ofwel 4,34 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Neways bereikte in juni een akkoord met Infestos over een overname. Infestos is bereid 14,55 euro per aandeel te betalen in contanten voor Neways, wat neerkomt op een totaal van 177,5 miljoen euro. De overnameprijs vertegenwoordigt een premie van 33,5 procent ten opzichte van de slotkoers van Neways op 29 april. Donderdag maakte Neways bekend dat grote aandeelhouders van het concern akkoord zijn met het overnamebod van Infestos, waarmee circa 41 procent van de uitstaande aandelen onder het bod zijn toegezegd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

