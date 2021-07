Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 4.362,42 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 34.838,73 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 14.677,57 punten.



Daarmee herstelt de markt van de slechtste eendaagse daling van de S&P 500 index sinds 18 juni.

De markten zijn de afgelopen dagen zenuwachtig geworden, onder andere vanwege de vrees dat nieuwe coronavirusvarianten het wereldwijde economische herstel kunnen vertragen, ondanks de uitrol van vaccins. Ook knelpunten in de toeleveringsketen en zorgen over de arbeidsparticipatie drukken op het sentiment. Dat heeft ertoe geleid dat beleggers hun posities in aandelen die het meest zullen profiteren van een economisch herstel hebben afgebouwd of verkleind.

"De muziek is veranderd. We gaan een nieuwe fase in voor markten", zei marktanalist Luca Paolini van Pictet Asset Management. "Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de fundamenten van de markt van hoge groei en lage inflatie naar hogere inflatie en zwakkere groei", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de Verenigde Staten bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in mei zijn gestegen met 1,3 procent op maandbasis en op jaarbasis met 8,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1872. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1867 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1842 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,0 procent hoger.

Op maandag staan in de Verenigde Staten geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss heeft in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een fors hogere omzet behaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en weer winst geboekt. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs bij de kwartaalcijfers waarin ook de outlook werd verhoogd. De resultaten waren dan ook beter dan verwacht. Het aandeel steeg 2,0 procent.

Pfizer en BioNTech willen goedkeuring van Amerikaanse toezichthouders om een zogeheten 'booster'-prik van hun coronavaccin te mogen toedienen om de bescherming tegen besmetting te verhogen. In augustus start de farmaceut met klinische onderzoeken van een verbeterd vaccin die mogelijk beschermt tegen de deltavariant. Pfizer won 1,1 procent, terwijl BioNTech 3,9 procent steeg/daalde.

Philip Morris wil het Britse Vectura overnemen voor ruim 899 miljoen Britse pond, of 1,2 miljard dollar. Philip Morris noteerde 1,1 procent hoger.

General Motors steeg 4,7 procent. Wedbush gaf het aandeel een Outperform advies