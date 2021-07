AEX doet klein stapje terug

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week per saldo licht gedaald. Bij een slot van 732,15 punten op vrijdag, verloor de AEX 0,2 procent. Vorige week eindigde de index op 733,55 punten.

Ondanks de dip deze week, is een koersstijging richting 800 punten niet uitgesloten, volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets, nu er een belangrijke bodem is gezet op 718 punten.

"Daarmee blijft de lange termijn stijgende trend nog geheel intact en hebben we nog geen enkel verkoopsignaal of trendbreuk. Een voortzetting van de stijgende trend boven de vorige top op 738,10 punten blijft een serieuze optie en is ook de verwachting", volgens de technisch analist van ING.

Inflatie, groei en het monetaire beleid blijven momenteel de belangrijkste thema's voor beleggers, die zich verder opmaken voor de start van het cijferseizoen en met argusogen letten op de ontwikkelingen op coronagebied nu de deltavariant steeds verder oprukt en besmettingen weer hard oplopen.

Veel aandacht ging afgelopen week uit naar de notulen van de laatste beleidsvergaderingen van de Amerikaanse Federal Reserve en Europese Centrale Bank.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de centrale bank voorzichtig voorbereidingen wil gaan treffen voor een verkrapping van het soepele monetaire beleid, waaronder de afbouw van het obligatieopkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar per maand. De grote vraag is hoe en wanneer te beginnen met het afbouwen van dit accommoderende beleid.

De Amerikaanse centrale bank benadrukte overigens ook dit soepele beleid te handhaven totdat aan de doelstellingen is voldaan. Het accommoderende monetair beleid van de Fed veroorzaakt een inflatiegolf, wat de groei van de economie weer kan afremmen.

Volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx bewijzen de notulen van de Fed dat sommige Fed officials toch niet zo zeker zijn over de oplopende inflatie.

"Steeds meer bestuurders lijken de kwantitatieve versoepeling sneller te willen terugdraaien vanwege de marktomstandigheden."

ECB komt met inflatiedoel

Het besluit van de ECB om afgelopen week zijn inflatiedoel op 2 procent vast te stellen, was niet heel verrassend, zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in een reactie tegen ABM Financial News.

Wat volgens de marktanalist wel opvallend was, is dat de centrale bank geen bandbreedte heeft afgegeven, maar het gewoon bij 2 procent houdt.

Van Geffen wees erop dat de centrale bank heeft gekozen voor een symmetrische inflatiedoelstelling, in tegenstelling tot een gemiddelde doelstelling, "wat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen even hard tegengegaan moeten worden", aldus de analist.



Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe kan de verklaring van de ECB op korte termijn als dovish worden opgevat door de markten, omdat het nieuwe inflatiedoel de centrale bank voldoende ruimte geeft om langer een accommoderend beleid te hanteren.

OPEC+ steggelt over productie

De euro/dollar noteerde vrijdag op op 1,1865. De olieprijs verloor deze week licht terrein en noteerde vrijdag rond de 74,50 dollar.

Na het falen van het overleg van oliekartel OPEC en diens partners, verenigd in OPEC+, over het verder intrekken van de bestaande productiebeperkingen, zijn er verschillende scenario's voor de olieprijs denkbaar, volgens senior Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Bezwaar van de kant van de Verenigde Arabische Emiraten zorgde voor het vastlopen van de gesprekken. De Verenigde Arabische Emiraten pleit voor opheffing van het door het kartel vastgestelde productie-referentieniveau, gebruikt om de omvang van de productiebeperkingen per land te bepalen. Dan zouden de Verenigde Arabische Emiraten de productie verder op kunnen voeren.

Van Cleef voorziet drie scenario's voor de komende periode. De econoom schat de kans op 50 procent dat het oliekartel voor 1 augustus, wanneer het huidige akkoord afloopt, besluit de olieproductie zoals voorgesteld te verhogen, waarmee de overeenkomst voor productievermindering tegen eind 2022 volledig zou zijn teruggedraaid.

Daarnaast zou OPEC+ kunnen besluiten de huidige overeenkomst te verlengen, wat de schaarste op de markt zou versterken naarmate de vraag naar olie blijft aantrekken. De olieprijs stijgt en doorbreekt de neerwaartse langetermijntrend die in 2008 begon. Van Cleef schat de kans dat dit gebeurt op 20 procent.

Tot slot bestaat volgens Van Cleef de kans dat er helemaal geen akkoord komt, waardoor het "ieder voor zich" wordt en elk land naar eigen inzicht kan produceren. "De olieproductie zal snel toenemen en de olieprijs zal sterk dalen", voorziet Van Cleef.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASR Nederland deze week aan kop met een winst van meer dan 2 procent. Sectorgenoot NN Group won 1 procent. De Nederlandse verzekeraar koopt de Griekse en Poolse activiteiten van MetLife voor 584 miljoen euro. Zo versterkt NN zich in twee "aantrekkelijke Europese groeimarkten”.

Prosus verloor deze week meer dan 6 procent en sloot daarmee de rij. Bij de internetinvesteerder, met een aanzienlijk belang in Tencent, heeft de angst voor de Chinese toezichthouder weer de kop opgestoken. Beursnieuweling Didi wordt onderzocht door de Chinese toezichthouder. Grote app stores is opgedragen de app van de taxidienst te verwijderen totdat Didi conform de wetgeving omgaat met gebruikersdata.

Royal Dutch Shell daalde deze week beperkt. De energiereus gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. "Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell.

Just Eat Takeaway verloor deze week 4 procent, ondanks een outlookverhoging door sectorgenoot Deliveroo. Ook een koopaanbeveling door Bernstein kon het koersverlies niet voorkomen. Just Eat Takeaway komt komende week zelf met een trading update.

In de AMX ging InPost deze week 7 procent hoger en won WDP zo'n 4 procent. JPMorgan Cazenove startte met het volgen van WDP met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro.

Een omvangrijke desinvestering leverde Aalberts geen koerswinst op. Er restte een weekverlies van meer dan 3 procent. Fugro en TKH sloten de rij met verliezen van meer dan 4 procent.

Bij de smallcaps ging koploper NSI bijna 6 procent hoger en won Sif ruim 2 procent. Sif werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet en ook het koersdoel werd verhoogd. Accsys leverde als grootste daler 5,5 procent in.