AEX sluit week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag overtuigend in het groen geëindigd. Bij een slot van 732,15 punten, steeg de AEX 1,3 procent. Op weekbasis resteerde een bescheiden verlies, vooral veroorzaakt door een stevige dip op donderdag.

Ondanks die dip is een koersstijging richting 800 punten niet uitgesloten, volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets, nu er een belangrijke bodem is gemaakt op 718 punten.

"Daarmee blijft de lange termijn stijgende trend nog geheel intact en hebben we nog geen enkel verkoopsignaal of trendbreuk. Een voortzetting van de stijgende trend boven de vorige top op 738,10 punten blijft een serieuze optie en is ook de verwachting", volgens de technisch analist van ING.

Toch worden particuliere beleggers voorzichtiger, onderstreepte een peiling van BinckBank. Het vertrouwen in de financiële markten in juli daalde licht. Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat zowel de AEX als de S&P 500 de komende maand met een kleine 2 procent zouden kunnen oplopen. Europa blijft met 66 procent het continent om bij voorkeur in te investeren.

De technologiesector is volgens de klanten van Binck nog steeds de populairste sector om in te beleggen, op afstand gevolgd door de medische sector.

"De onzekerheid over economisch groei, inflatie en het beleid van centrale banken zal de komende maanden naar verwachting leiden tot toenemende koerswisselvalligheid op de financiële markten", voorspelt investment manager Simon Wiersma van ING.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1860. Een vat WTI-olie werd ruim twee procent duurder op 74,70 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Unibail, Aegon en ArcelorMittal aan kop met winsten van zo'n 3 tot 5 procent. Just Eat Takeaway leverde 4 procent in en was daarmee hekkensluiter in de AEX.

In de AMX won Aperam 4,6 procent en steeg Galapagos 3,7 procent. Analist Alex Cogut van Kempen wees erop dat er een aantal resultaten van belangrijke onderzoeksstudies van Galapagos met behandelingen tegen reuma, darmontstekingen en psoriasis zitten aan te komen die nog niet zijn ingeprijsd.

OCI steeg 3,0 procent nadat JPMorgan Cazenove OCI van de verkooplijst haalde. De analisten wezen op de sterke ontwikkeling van de stikstofprijzen. Die hogere prijzen zullen leiden tot een snellere afbouw van schulden en een sterk rendement op de vrije kasstroom.

FlowTraders verloor 0,8 procent en was daarmee een van de weinige dalers, samen met Air France-KLM.

In de AScX stegen Vastned, NSI en Wereldhave 3 tot 4 procent. CM.com, Avantium en Sligro leverden rond een procent in.

Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 3,2 procent. De verkoop van de Zweedse activiteiten van Sängjätten aan de Deense dochter Sengespecialisten van de Lars Larsen Group zijn inmiddels succesvol afgerond.

Tussenstand Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen gemiddeld een procent hoger.