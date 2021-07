Ahold Delhaize mag 38 supermarkten Deen overnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize mag 38 supermarkten en een deel van de centrale activa van Deen Supermarkten overnemen. Dit meldde de Autoriteit Consument en Markt vrijdag. Half februari sloot DEEN een overeenkomst over de verkoop van in totaal 80 winkels, distributiecentra en andere activa aan Ahold Delhaize, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt. Ahold neemt naast de 38 supermarkten het distributiecentrum in Hoorn, de activa en passiva van het distributiecentrum in Beverwijk, het Deense hoofdkantoor, de bloemencentrale en de slagerij over. De Autoriteit Consument en Markt oordeelde dat na de overname van de supermarkten en activa door Ahold Delhaize er voldoende concurrentie overblijft. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

