Wall Street richting herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen een hogere opening voor Wall Street vrijdag. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 en Dow Jones index 0,6 procent hoger en koerste de Nasdaq af op een fractioneel hogere opening.

Hiermee lijken de beurzen in New York deels te herstellen na de dip van donderdag. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op het feit dat er iets van zwakte te zien is in de economische cijfers die deze week zijn verschenen. Zo stegen de steunaanvragen onverwacht en suggereerden Amerikaanse inkoopdata een verzwakking.

Daarnaast maken beleggers zich zorgen over de oplaaiende deltavariant van het coronavirus. Hierdoor zou het mondiale herstel kunnen gaan haperen.

Volgens marktstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management is er een draai in de markt merkbaar en komt er een nieuwe fase aan. "Er is een verschuiving zichtbaar in de grondbeginselen van de markt, van sterke groei en lage inflatie naar hoge inflatie en zwakkere groei."

Komende week start het cijferseizoen weer, met allereerst de Amerikaanse financials. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat de bedrijven in de S&P 500 over het tweede kwartaal gemiddeld een winstverdubbeling zullen rapporteren ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. Alleen de Amerikaanse groothandelsvoorraden in mei staan op de agenda.

De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag op 1,1859. Een vat WTI-olie werd een procent duurder en noteerde rond 74 dollar.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss heeft in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een fors hogere omzet behaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en weer winst geboekt. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs bij de kwartaalcijfers waarin ook de outlook werd verhoogd. De resultaten waren dan ook beter dan verwacht. Het aandeel lijkt vrijdag 4 procent hoger te openen.

Pfizer en BioNTech willen goedkeuring van Amerikaanse toezichthouders om een zogeheten 'booster'-prik van hun coronavaccin te mogen toedienen om de bescherming tegen besmetting te verhogen. In augustus start de farmaceut met klinische onderzoeken van een verbeterd vaccin die mogelijk beschermt tegen de deltavariant. Pfizer noteerde voorbeurs 0,5 procent hoger en BioNTech steeg 3 procent.

Philip Morris wil het Britse Vectura overnemen voor ruim 899 miljoen Britse pond, of 1,2 miljard dollar. Het aandeel Philip Morris lijkt vrijdag 0,8 procent hoger te openen.

General Motors steeg voorbeurs 4 procent. Wedbush gaf het aandeel een Outperform advies.

Slotstanden

De S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent tot 4.320,82 punten, nadat woensdag nog een nieuwe recordstand werd bereikt. De Dow Jones index verloor 0,8 procent bij een slot van 34.421,93 punten en de Nasdaq leverde 0,7 procent in en sloot op 14.559,78 punten.