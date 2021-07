Beursblik: ArcelorMittal zeer koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America vindt het aandeel ArcelorMittal zeer koopwaardig en hanteert een koersdoel van 42,00 euro. De staalvraag is volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank sterk. Dat is gunstig voor de prijzen. De analisten verhoogden dan ook prijstaxaties met 11 en 20 procent voor 2021 en 2022. Dit jaar schat de bank in dat ArcelorMittal een omzet genereert van 78,1 miljard dollar en volgend jaar van 74,0 miljard dollar. Voorheen rekenden de analisten op respectievelijk 70,0 en 65,2 miljard dollar. Op basis van deze hogere omzet ging de raming voor de aangepaste EBITDA dit jaar van 15,4 miljard naar 20,0 miljard dollar en voor 2022 van 11,9 miljard naar 17,7 miljard dollar. ArcelorMittal heeft de afgelopen jaren goed op de kosten gelet en is daardoor winstgevender en is de balans "gerepareerd". Daarbij is er volgens Bank of America ook nog eens voldoende ruime voor het grootschalig inkopen van eigen aandelen. Vrijdag steeg het aandeel ArcelorMittal 3,2 procent naar 25,74 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

