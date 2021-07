Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na het verlies van donderdag, dat schijnbaar koopjesjager aantrok.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,8 procent op 453,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.530,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,5 procent met een stand van 4.158,61 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,7 procent naar 7.079,79 punten.

De opgelopen 'averij' van donderdag mocht nauwelijks in de schaduw staan van de stijgingen van de afgelopen weken, waarmee van een trendverzwakking voorlopig geen sprake lijkt.

De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk kwam in mei hoger uit, maar de stijging was lager dan verwacht.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten alleen de groothandelsvoorraden over mei verwacht.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 73,75 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,75 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1842. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1828 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1846 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was de koers van het aandeel Delivery Hero de enige die er als daler uitsprong met een min van circa 1 procent. Sectorgenoot Just Eat Takeaway was in Amsterdam de grootste daler met een verlies van 1,7 procent. Voor het overige was het één en al groen op de borden van de Europese beursvloeren. In Parijs noteerden er vrijdag meer fondsen een plus van 1 procent of meer dan donderdag een min van dezelfde omvang: 33. In Frankfurt waren dit er 14.

Koploper in Parijs was ArcelorMittal met een winst van 3,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent tot 4.320,82 punten, nadat woensdag nog een nieuwe recordstand werd bereikt. De Dow Jones index verloor 0,8 procent bij een slot van 34.421,93 punten en de Nasdaq leverde 0,7 procent in en sloot op 14.559,78 punten.