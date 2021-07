Valuta: euro voorlopig weer even in kalm vaarwater

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1840 dollar, nadat donderdag de Europese Centrale Bank zijn inflatiedoelstellingen een nieuwe inhoud gaf en op een handelsdag die naar verwachting weinig dynamiek met zich meebrengt

"De ECB was een belangrijk moment, al was het maar om bevestigd te krijgen wat vooraf al uitgebreid was gelekt aan de pers", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Deze week zat de dollar even in de lift, samen met de yen, en dat heeft voor een belangrijk deel risico-aversie als oorzaak gehad. Je ziet dat terug in de lange rente van de Verenigde Staten die behoorlijk is gedaald", aldus de valutaspecialist.

"Voor vandaag hoeven we geen rekening te houden met opmerkelijke koersverschuivingen, ofschoon een schuin oog op de bijeenkomst van de bankiers en de ministers van financiën van de G20 groep van later vandaag geen kwaad kan. Volgende week kan het wel weer aardig worden met Amerikaanse inflatiecijfers op dinsdag, het Beige Book van de Federal Reserve op woensdag en de Chinese economische groei en detailhandelsverkopen op donderdag. Bovendien valt er een aantal rentebesluiten, waaronder in Nieuw-Zeeland en Canada", aldus Boele.

Boele stond vrijdag verder stil bij de recente daling van de olieprijs die negatief heeft doorgewerkt op oliegerelateerde valuta's, maar ABN AMRO denkt dat de zwakte in de Noorse kroon en Canadese dollar tijdelijk van aard zijn, terwijl ook de sterkere dollar aan de daling heeft bijgedragen.

"De sterkere dollar vertaalt zich namelijk ook in een lagere euro ten opzichte van de dollar. De koers is inmiddels gedaald tot 1,18. Hoe dan ook: de Noorse economie ligt er goed bij en heeft een sterke basis. Daarnaast is de kroon nog steeds ondergewaardeerd als we koopkrachtpariteit in ogenschouw nemen. Tot slot gaat de Noorse centrale bank waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2021 over tot het verhogen van de beleidsrente. Dit is veel sneller dan de Fed en de ECB. Deze factoren zouden moeten zorgen voor een stijging van de kroon", aldus Boele.

Over de Canadese munt is de valutaspecialist eveneens positief: "De vooruitzichten voor de Canadese dollar zijn ook goed. De economie profiteert van de sterke opleving in de VS. Daarnaast verwachten we dat de Bank of Canada de beleidsrente in de tweede helft van 2022 gaat verhogen. Dit is ook beduidend sneller dan de Fed en de ECB. Daarom denken we dat de Canadese dollar na een korte dip weer gaat stijgen.

China publiceerde vrijdag consumenten- en producentenprijzen over juni die wat de eersten betreft op jaarbasis iets minder hard stegen en op maandbasis een daling lieten zien die sterker was dan in april. De producentenprijzen stegen in juni met 8,8 procent, na een plus van 9,0 procent een maand eerder. De verwachting van economen lag voor juni ook op een prijsstijging van 8,8 procent.

De industriële productie van het Verenigd Koninkrijk kwam in mei hoger uit, maar de stijging was lager dan verwacht.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten alleen de groothandelsvoorraden over mei verwacht.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1834 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8588 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag eveneens onveranderd op 1,3782 dollar. De dollar noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 10,3707 Noorse kroon en 0,1 provcent lager op 1,2518 Canadese dollar.