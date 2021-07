Herstel in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger, waarmee de verliezen van een dag eerder deels werden weggewerkt. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 729,14 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zorgden koopjesjagers voor het herstel vanochtend. "De koopjesjagers meldden zich alweer snel", constateerde Wiersma, ook wijzend op de teruglopende verliezen op Wall Street gisteren gedurende de dag. Op donderdag deed de AEX een flinke stap terug, net als andere Europese beurzen. "De mondiale aandelenmarkten daalden donderdag flink, door oplopende zorgen dat de economie heeft gepiekt en dat de groei zal vertragen", aldus analisten van SEB. "Bovendien zorgt de opkomst van de nieuwe deltavariant van het coronavirus voor meer risico's voor het economisch herstel." De snelle daling van de langetermijnrentes in de afgelopen dagen is volgens SEB een teken van meer terughoudendheid onder beleggers. "Dit hangt samen met het feit dat de beurzen al een lange tijd stijgen en dat feit alleen al is reden genoeg om een correctie in gang te zetten." Een peiling van BinckBank bevestigt het beeld dat particuliere beleggers voorzichtiger worden. Het vertrouwen in de financiële markten in juli daalde licht. Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat zowel de AEX als de S&P 500 de komende maand met een kleine 2 procent zouden kunnen oplopen. Europa blijft met 66 procent het continent om bij voorkeur in te investeren. De technologiesector is volgens de klanten van Binck nog steeds de populairste sector om in te beleggen, op afstand gevolgd door de medische sector. "De onzekerheid over economisch groei, inflatie en het beleid van centrale banken zal de komende maanden naar verwachting leiden tot toenemende koerswisselvalligheid op de financiële markten", denkt Wiersma van ING. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1841. De olieprijzen stegen met 1,0 procent. Vandaag is de beursagenda nog vrijwel leeg. Volgende week trappen de VS het cijferseizoen af. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen Unibail, Aegon en ArcelorMittal aan kop met winsten van 2,3 tot 2,8 procent. Philips en Just Eat-Takeaway daalden tot 0,7 procent. In de AMX wonnen OCI en Galapagos respectievelijk 1,6 en 4,8 procent. JPMorgan Cazenove haalde OCI van de verkooplijst. Analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn te spreken over de sterke ontwikkeling van de stikstofprijzen. Die hogere prijzen zullen leiden tot een snellere afbouw van schulden en een sterk rendement op de vrije kasstroom, zo voorzien de analisten. FlowTraders verloor 1,1 procent. Donderdag was Flow op een rode beurs juist nog de witte raaf. In de AScX verloren Acomo en B&S tot 0,6 procent. Vastned en Wereldhave werden 2 procent duurder. Het lokaal genoteerde Beter Bed steeg 5,0 procent. De verkoop van de Zweedse activiteiten van Sängjätten aan de Deense dochter Sengespecialisten van de Lars Larsen Group zijn inmiddels succesvol afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.