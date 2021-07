Particuliere belegger iets voorzichtiger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel de beurzen de afgelopen weken een opgaande lijn volgden, zijn particuliere beleggers iets voorzichtiger geworden en is het vertrouwen in de financiële markten in juli licht gedaald. Dit bleek vrijdag uit de BinckBank Beleggersbarometer van juli. Deze barometer, die beweegt tussen -10 en +10, noteert deze maand op 2,9. Dat was een maand eerder nog 3,2, de hoogst gemeten stand van 2021. Gevraagd naar hun mening over lokale en internationale markten verwachten Nederlandse beleggers dat zowel de AEX als de S&P 500 de komende maand met een kleine 2 procent zouden kunnen oplopen. Europa blijft met 66 procent het continent om bij voorkeur te investeren. Top & flop De favoriete aandelen om te kopen zijn Royal Dutch Shell, ASML en BE Semiconductor Industries. Opvallend is dat Shell ook het meest genoemde aandeel voor verkoop is, gevolgd door ING en Air France-KLM. De technologiesector is volgens de klanten van Binck nog steeds de populairste sector om in te beleggen, op afstand gevolgd door de medische sector. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.