Beursblik: JPMorgan Cazenove haalt OCI van verkooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft vrijdag het advies voor OCI verhoogd van Onderwogen naar Neutraal. Analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn te spreken over de sterke ontwikkeling van de stikstofprijzen. Die hogere prijzen zullen leiden tot een snellere afbouw van schulden en een sterk rendement op de vrije kasstroom, zo voorzien de analisten. JPMorgan merkte op dat OCI net als andere cyclische chemie-aandelen massaal van de hand werden gedaan, ondanks opwaartse bijstellingen van de consensus in de afgelopen weken vanwege de zorgen over de duurzaamheid van de huidige vraag en hogere prijzen. JPMorgan zag dat de bezettingsgraad in de Europese chemiesector in het tweede kwartaal 100 tot 200 basispunten lager lag dan de historische piekniveaus, hetgeen suggereert dat er ruimte is voor een verdere stijging van de bezettingsgraad en daarmee de winsten in de komende twee tot drie kwartalen. "Daarmee is er ook ruimte voor verdere verhogingen van de consensus voor cyclische aandelen en koersstijgingen in de tweede helft van het jaar, zeker gezien de aandelen onder druk hebben gestaan", aldus de marktvorsers van de Amerikaanse zakenbank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

