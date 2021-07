AEX wacht vermoedelijk licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag koerste de AEX in lijn met de Europese aandelenmarkten nog met 2,0 procent scherp lager naar 723,11 punten. Woensdag sloot de index op slotbasis juist nog op de hoogste stand ooit.

Ook Wall Street gaf donderdag duidelijk terrein prijs, maar hoofdgraadmeter S&P 500 wist dankzij een eindsprint het verlies wel te beperken tot minder dan 1 procent. Ook de S&P noteerde woensdag nog op de hoogste stand ooit, na een lange opmars met vooral kleine stapjes.

Volgens analist Chris Hussey van Goldman Sachs hinken beleggers op twee gedachten. Blijft de Amerikaanse economie flink groeien terwijl de Federal Reserve de geldkraan open houdt, of komt er aan dit ideale scenario voor aandelen spoedig een einde.

Daarnaast spelen zorgen over de verspreiding van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus een rol. In Japan is ondertussen de noodtoestand afgekondigd en de autoriteiten hebben besloten om de Olympische spelen in Tokio, die over twee weken van start gaan, voor lege tribunes af te werken.

Eerder werd al besloten om geen buitenlandse sportliefhebbers toe te laten, maar het was aanvankelijk nog wel de bedoeling dat Japanners de stadions zouden bevolken.

De coronavaccins waarmee veel Europeanen geprikt worden, zijn volgens gezaghebbende studies waarschijnlijk minder effectief tegen de deltavariant die nu dominant is.

Ondanks de oplaaiende zorgen over de steeds verder oprukkende deltavariant koerste de Amerikaanse olie-future donderdagavond 1 procent hoger naar 72,94 dollar per vat. Donderdag bleken de Amerikaanse olievoorraden met bijna 7 miljoen vaten te zijn gedaald en beleggers hopen daarnaast dat het OPEC-kartel en zijn bondgenoten de rijen gesloten houden.

De beurzen in Tokio en Seoel noteren vanochtend grofweg 1 procent in het rood. In Hongkong koerst de Hang Seng index wel duidelijk in het groen, na een koersval donderdag doordat het risicosentiment voor Chinese techgiganten verzuurde. De Chinese autoriteiten trekken de teugels steeds strakker aan voor de in hun ogen te machtig geworden grote internetondernemingen.

Beleggers hopen dat bedrijfscijfers volgende week voor de nodige afleiding kunnen zorgen. De verwachtingen zijn hooggespannen en dinsdag trappen op Wall Street Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen af. Op Beursplein 5 komen volgende week onder meer Just Eat-Takeaway en TomTom door met respectievelijk een trading update en halfjaarcijfers.

Vandaag is de beursagenda evenwel nog vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

De afval- en recyclingspecialist Renewi haalde met de uitgifte van een groene obligatie de beoogde 125 miljoen euro op bij particuliere beleggers in België en Luxemburg.

Beter Bed rondde de verkoop van de Zweedse activiteiten van Sängjätten aan de Deense dochter Sengespecialisten van de Lars Larsen Group succesvol af per 30 juni 2021. De verkoop van Sängjätten werd op 28 mei van dit jaar aangekondigd. De betrokken partijen zijn bij deze transactie overeengekomen dat er geen verkoopsom bekend wordt gemaakt.

Kepler Cheuvreux verlaagde de koersdoelen voor ABN AMRO en ING licht, maar herhaalde wel de koopaanbevelingen voor de twee bankaandelen. JPMorgan Cazenove haalde OCI van de verkooplijst.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,9 procent tot 4.320,82 punten, terwijl de Dow Jones index 0,8 procent prijs gaf op een slot van 34.421,93 punten. Nasdaq leverde 0,7 procent in en sloot op 14.559,78 punten.