Poolse centrale bank houdt rentes ongewijzigd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Narodowy Bank Polski heeft de rentes ongewijzigd gelaten. Dit maakte de Poolse centrale bank vrijdag bekend. De belangrijkste rente werd gehandhaafd op 0,10 procent. De bank zet ook het opkoopprogramma van obligaties door. De centrale bank ziet dat de economie van Polen in de afgelopen maanden significant is hersteld van de pandemie en ook voor de komende kwartalen wordt een verdere groei van de economie verwacht, al is de omvang en snelheid daarvan onzeker, zo waarschuwde de centrale bank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

