Groeiversnelling voor productie Nederlandse industrie

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in mei 16,5 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In april steeg de productie nog met 13,1 procent, terwijl in maart sprake was van een plus van 3,3 procent. In 2020 daalde de productie in vrijwel elke maand.

De productie van de industrie lag in mei op het hoogste niveau ooit, aldus het statistiekbureau. Ten opzichte van mei 2019 bedroeg de groei in mei 3 procent. Daarmee is het verlies in mei 2020 door de coronacrisis goedgemaakt.

Vrijwel alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in mei meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie de hoogste groei.

Gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten steeg de productie van april op mei met 1,4 procent.

In juni 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Het producentenvertrouwen lag op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.