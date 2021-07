Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de scherpe verliezen op donderdag.

IG voorziet een openingswinst van 34 punten voor de Duitse DAX, een plus van 9 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag flink lager geëindigd.

"De angst voor een vertraging van de groei en hoge waarderingen leidt tot winstnemingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers zijn op zoek naar wat veiligere havens."

Veel aandacht was er voor de notulen van de Europese Centrale Bank. Het besluit van de Europese Centrale Bank om zijn inflatiedoel op 2 procent vast te stellen, is niet heel verrassend. Dit zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in reactie tegen ABM Financial News.

Wat daarbij volgens de marktanalist wel opvalt, is dat de centrale bank geen bandbreedte heeft afgegeven, maar het gewoon bij 2 procent houdt.

Van Geffen wijst er tevens op dat de centrale bank heeft gekozen voor een symmetrische inflatiedoelstelling, in tegenstelling tot een gemiddelde doelstelling, "wat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen even hard tegengegaan moeten worden", aldus de analist.



Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe kan de verklaring van de ECB op korte termijn als dovish worden opgevat door de markten, omdat het nieuwe inflatiedoel de centrale bank voldoende ruimte geeft om langer een accommoderend beleid te hanteren.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden onder druk. Deutsche Bank, ING, UniCredit en Société Générale verloren zo'n 3 procent.

Stellantis verwacht dat de margedoelstelling in het eerste halfjaar is overtroffen, ook al bleven de volumes achter bij de planning. Dit meldde het fusiebedrijf dat merken als Fiat en Chrysler, Peugeot en Citroën produceert donderdag voorafgaand aan een strategiedag. De margedoelstelling voor dit jaar ligt op 5,5 tot 7,5 procent. Voor het gehele jaar verwacht de autofabrikant echter nog altijd een positieve kasstroom. Het aandeel Stellantis daalde meer dan 3 procent.

De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 875 miljoen euro opgelegd aan BMW en Volkswagen Group voor het schenden van de Europese regels met hun samenwerking bij het ontwikkelen van technologie om de uitstoot van nieuwe dieselwagens binnen de wettelijke norm te krijgen. BMW verloor ruim 2 procent en Volkswagen bijna 4 procent.

Deliveroo heeft op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal de outlook voor heel het jaar verhoogd, maar werd ook iets voorzichtiger ten aanzien van de marge. Het aandeel werd meer dan 2 procent goedkoper. Just Eat Takeaway en Delivery Hero verloren 1 tot 2 procent. Beide kregen een koopaanbeveling van Bernstein.



Euro STOXX 50 3.989,47 (-2,2%)

STOXX Europe 600 451,61 (-1,7%)

DAX 15.420,64 (-1,7%)

CAC 40 6.396,73 (-2,0%)

FTSE 100 7.030,66 (-1,7%)

SMI 11.924,66 (-1,3%)

AEX 723,11 (-2,0%)

BEL 20 4.118,52 (-1,4%)

FTSE MIB 24.641,47 (-2,6%)

IBEX 35 8.650,10 (-2,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag al lager geëindigd. Inflatie, groei en het monetaire beleid blijven momenteel de belangrijkste thema's voor beleggers, die zich verder opmaken voor de start van het cijferseizoen.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek woensdagavond dat de centrale bank voorzichtig voorbereidingen wil gaan treffen voor een verkrapping van het soepele monetaire beleid, waaronder de afbouw van het obligatieopkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar per maand. De grote vraag is hoe en wanneer te beginnen met het afbouwen van dit accommoderende beleid.

De centrale bank benadrukte overigens ook dit soepele beleid te handhaven totdat aan de doelstellingen is voldaan. Het accommoderende monetair beleid van de Fed veroorzaakt een inflatiegolf, wat de groei van de economie weer kan afremmen.

"Hoewel we betwijfelen of de reflatie- en rotatiehandel helemaal voorbij is, is het grootste deel inmiddels wel geweest", zei marktanalist Oliver Allen van Capital Economics.

"De markt wordt nu gedreven door zorgen over groei", zei marktanalist Peter Boockvar van Bleakley Advisory Group. "Er zijn tekenen dat de groei stagneert, maar de inflatie niet", waarschuwde hij.

Chief investment officer Edward Park van Brooks Macdonald wees op de deltavariant van het coronavirus en eventuele nieuwe mutaties die momenteel ook voor angst zorgen onder beleggers.

Op macro-economisch vlak werd onder meer bekend dat het aantal eerste aanvragen in de Verenigde Staten voor een werkloosheidsuitkering is gestegen met 2.000 tot 373.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op een daling tot 350.000 aanvragen.



De olieprijs steeg donderdag. Op een settlement van 72,94 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,0 procent duurder. Beleggers hadden aandacht voor de wekelijkse olievoorraden uit de Verenigde Staten. Die daalden voor de zevende week op rij, bleek uit data van de Energy Information Administration.

Bedrijfsnieuws

Bijna alle aandelen uit de Dow noteerden in het rood, uitgezonderd aandelen als IBM, Nike en Boeing, waarbij laatstgenoemde ruim 2 procent steeg. Financials JPMorgan Chase, American Express, Visa en Goldman Sachs leverden tot 2 procent in.

In de S&P stonden bedrijven uit de reissector onder druk nu het coronavirus weer oplaait. Carnival verloor bijna 6 procent. Royal Caribbean en Expedia verloren tot een procent.

Tessco Technologies steeg bijna 18 procent. Het bedrijf verwacht dat de verkoopboekingen in het eerste kwartaal met 37 procent stijgen. in de tweede helft van het jaar zullen de boekingen hoger zijn dan in de eerste helft van het jaar dankzij een versoepeling van de coronamaatregelen.

S&P 500 index 4.320,82 (-0,9%)

Dow Jones index 34.421,93 (-0,8%)

Nasdaq Composite 14.559,78 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager.

Nikkei 225 27.589,29 (-1,9%)

Shanghai Composite 3.501,16 (-0,7%)

Hang Seng 27.330,71 (+0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1833. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1846.

USD/JPY Yen 109,96

EUR/USD Euro 1,1833

EUR/JPY Yen 130,10

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Juni (Chi)

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (VK)

08:00 Handelsbalans - Mei (VK)

11:30 Industriële productie - Mei (Bel)

16:00 Groothandelsvoorraden - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten