Levi Strauss verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss heeft in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een fors hogere omzet behaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en weer winst geboekt. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs bij de kwartaalcijfers waarin ook de outlook werd verhoogd. In de verslagperiode steeg de omzet met liefst 156 procent op jaarbasis naar 1,3 miljard dollar. Levi's wees op de lastige vergelijkingsbasis vanwege de impact van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020, waardoor ook wordt gekeken naar dezelfde periode in 2019.

Volgens het bedrijf lag de omzet in thuismarkt de Verenigde Staten en in China in het afgelopen kwartaal hoger dan in dezelfde periode twee jaar geleden. Verder steeg de online omzet op jaarbasis met 75 procent, en was het daarmee goed voor 23 procent van de totale opbrengsten. In het tweede kwartaal steeg de aangepaste brutomarge naar het hoogste niveau ooit voor het bedrijf van 58,2 procent. Onder de streep bleef 65 miljoen dollar aan winst over, tegenover een stevig verlies van 364 miljoen dollar een jaar eerder. De winst van 0,16 dollar was ruimschoots boven de 0,09 dollar die analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten. Zij rekenden daarbij op een omzet van 1,21 miljard dollar. Levi's verhoogde het dividend donderdag met 0,02 cent naar 0,08 dollar per aandeel voor het derde kwartaal. Outlook Voor heel het boekjaar rekent Levi's nu op een aangepaste winst van 1,29 tot 1,33 dollar. De markt voorspelt 0,15 dollar. In de tweede jaarhelft moet de omzet met 28 tot 29 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Dat zou een groei van 4 tot 5 procent betekenen ten opzichte van dezelfde periode in 2019, voor de coronacrisis. In de nabeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Levi Strauss donderdag ruim 3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

