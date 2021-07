AEX sluit in het rood

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met verlies gesloten. De AEX daalde 2,0 procent tot 723,11 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,0 procent.

Het Damrak stond donderdag onder druk, terwijl obligaties stegen. Beleggers proberen in te schatten hoe de economie zich volgend jaar zal ontwikkelen als de stimuleringen van de centrale banken opdrogen.

Beleggers verwerkten donderdag de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waaruit bleek dat de beleidsmakers spraken over hoe en wanneer ze hun steun voor de economie moeten intrekken, hoewel zij het er tevens over eens zijn om hun soepele monetaire beleid voor te zetten totdat de doelstellingen van de Amerikaanse centrale bank zijn bereikt.

De Europese Centrale Bank heeft haar inflatiedoel na een strategische review bepaald op twee procent, maar laat ook ruimte voor een hogere inflatie als dat nodig is.

Volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank was het besluit van de ECB geen grote verrassing. Wat daarbij volgens de marktanalist wel opvalt, is dat de centrale bank geen bandbreedte heeft afgegeven, maar het gewoon bij 2 procent houdt. De centrale bank heeft gekozen voor een symmetrische inflatiedoelstelling, in tegenstelling tot een gemiddelde doelstelling, "wat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen even hard tegengegaan moeten worden", aldus de analist.

Ook econoom Carsten Brzeski van ING sprak van veel ophef om bijna niets. "Het is de derde keer dat de ECB zijn definitie van prijstabiliteit wijzigt", zei hij. "In 1998 begon het met 'minder dan 2 procent', in 2003 werd het 'onder, maar dicht bij 2 procent. Deze ontwikkeling op langere termijn markeert duidelijk een geleidelijke trend naar meer versoepeling", voegde hij toe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de Nederlandse consumentenprijzen in juni op jaarbasis met 2,0 procent zijn gestegen, tegen een toename van 2,1 procent in mei.

De Duitse export is in mei op maandbasis met 0,3 procent gestegen, terwijl de import met 3,4 procent toenam, wat resulteerde in een overschot op de handelsbalans van 12,6 miljard dollar.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen in de Verenigde Staten voor een werkloosheidsuitkering is gestegen met 2.000 tot 373.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op een daling tot 350.000 aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,1836. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1790 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1789 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent hoger, nadat uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week verder zijn gedaald.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het rood. Prosus en ASMI waren de grootste verliezers met dalingen van respectievelijk 4,1 procent en 3,8 procent. KPN was met een verlies van 0,2 procent de minst sterke daler.

Just Eat Takeaway daalde 1,3 procent, ondanks een outlookverhoging door sectorgenoot Deliveroo. Ook wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een koopaanbeveling voor Just Eat door Bernstein.

Royal Dutch Shell verkoopt het minderheidsbelang in de Duitse PCK Schwedt-raffinaderij aan Alcmene. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Het aandeel was de enige stijger onder de hoofdfondsen en won 0,2 procent.

In de AMX waren flitshandelaar Flow Traders, Air France-KLM en AMG de enige stijgers. Flow Traders won 1,6 procent, Air France-KLM steeg 0,3 procent en AMG noteerde 0,1 procent hoger. Arcadis en TKH bungelden met verliezen van 3,9 procent en 2,9 procent onderaan.

In de AScX was Ajax één van de weinige stijgers met een winst van 1,7 procent. Accsys was met een verlies van 4,4 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent lager op 4.312,31 punten. De Dow Jones index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood.