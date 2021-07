Wall Street koerst af op beduidend lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 1,4 procent in het rood.

Beleggers kregen woensdagavond de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve gepresenteerd. In de notulen hintte de Amerikaanse centrale bank dat het belangrijk is om voorzichtig voorbereidingen te gaan treffen voor een verkrapping van het soepele monetaire beleid, waaronder de afbouw van het obligatieopkoopprogramma ter waarde van 120 miljard dollar per maand. De grote vraag is hoe en wanneer te beginnen met het afbouwen van dit accommoderende beleid.

De centrale bank benadrukte overigens ook dit soepele beleid te handhaven totdat aan de doelstellingen is voldaan.

Beleggers hebben de belangrijkste Amerikaanse indices naar recordhoogtes gedreven, terwijl de Amerikaanse economie herstelt van de coronacrisis.

Het monetair beleid van de Fed veroorzaakt echter ook een inflatiegolf, wat de groei van de economie weer kan afremmen.

"Hoewel we betwijfelen of de reflatie- en rotatiehandel voorbij is, is het grootste deel inmiddels wel geweest", zei marktanalist Oliver Allen van Capital Economics.

"De markt wordt nu gedreven door zorgen over groei", zei marktanalist Peter Boockvar van Bleakley Advisory Group. "Er zijn tekenen dat de groei stagneert, maar de inflatie niet", waarschuwde hij.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen in de Verenigde Staten voor een werkloosheidsuitkering is gestegen met 2.000 tot 373.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op een daling tot 350.000 aanvragen.

Later op de dag volgen nog de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,1828. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1790 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1789 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Alle aandelen uit de Dow 30 noteerden voorbeurs in het rood, waarbij Boeing 2,5 procent daalde, Salesforce.com 2,5 verloor en JPMorgan Chase 2,0 procent lager noteerde.

Camping World zei een strategische investering te hebben gedaan in Happier Camper.

Northrop Grumman heeft Boeing verslagen met het binnenhalen van een opdracht ter waarde van 3,6 miljard dollar om Minuteman III-raketten te onderhouden. Boeing trok zich terug uit de aanbesteding. Northrop Grumman daalde 1,0 procent.

Tessco Technologies steeg voorbeurs 24,8 procent. Het bedrijf verwacht dat de verkoopboekingen in het eerste kwartaal met 37 procent stijgen. in de tweede helft van het jaar zullen de boekingen hoger zijn dan in de eerste helft van het jaar dankzij een versoepeling van de coronamaatregelen.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.358,13 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 34.681,79 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 14.665,06 punten.