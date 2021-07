Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 18,60 naar 19,15 Britse pond en herhaalde het Outperform advies. Shell zal bij de komende halfjaarcijfers een aandeleninkoopprogramma lanceren en dat is een kwartaal eerder dan Credit Suisse had verwacht. Deze meevaller is te danken aan de sterke operationele vrije kasstroom van de energiereus. Daarvan wil Shell 20 tot 30 procent uitkeren aan de aandeelhouder. De analisten denken dat Shell aan het einde van het tweede kwartaal op een schuld van 66,5 miljard dollar zat. De doelstelling van Shell is 65 miljard dollar. Bij een olieprijs van circa 70 dollar voor een vat Brent, kan Shell volgens Credit Suisse een operationele vrije kasstroom realiseren van 50 miljard dollar. Uitgaande van een uitkeringspercentage van 30 procent, betekent dit dat er 15 miljard dollar richting de aandeelhouders stroomt, waarvan 5 miljard dollar in de vorm van dividend. Kwartaalcijfers Credit Suisse denkt dat Shell in het tweede kwartaal een winst behaalde van 5,45 miljard dollar. De consensus samengesteld door Vara mikt op 4,3 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.