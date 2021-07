Beursblik: ECB geen grote verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van de Europese Centrale Bank om zijn inflatiedoel op 2 procent vast te stellen, is niet heel verrassend. Dit zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank in reactie tegen ABM Financial News. Wat daarbij volgens de marktanalist wel opvalt, is dat de centrale bank geen bandbreedte heeft afgegeven, maar het gewoon bij 2 procent houdt. Van Geffen wijst er tevens op dat de centrale bank heeft gekozen voor een symmetrische inflatiedoelstelling, in tegenstelling tot een gemiddelde doelstelling, "wat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen even hard tegengegaan moeten worden", aldus de analist. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

