Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, volgens kenners een gevolg van twijfel bij beleggers die voor nu even voor veiligheid gaan. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 1,5 procent op 450,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 1,6 procent op 15.442,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 1,5 procent met een stand van 6.395,61 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 1,6 procent naar 7.034,43 punten. "De angst voor een vertraging van de groei en hoge waarderingen leidt tot winstnemingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers zijn op zoek naar wat veiligere havens." De ECB presenteert vanmiddag de aanpassingen in de strategie voor de komende jaren. Woensdagavond meldde Bloomberg verder dat de ECB haar inflatiedoel heeft bepaald op twee procent, maar ook ruimte laat voor een hogere inflatie als dat nodig is. Eerder mikte de centrale bank nog op een inflatiedoelstelling van "onder, maar dicht bij twee procent".



De ECB publiceert donderdag naast de uitkomsten van de strategische overweging ook de notulen van de meest recente beleidsvergadering.



Macro-economisch was het vooralsnog rustig. De Duitse export liet op maandbasis een plus zien van 0,3 procent, wat overeenkwam met de door economen verwachte stijging. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de olievoorraden en voor vanavond het consumentenkrediet op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt voor de week die eindigde op 3 juni rekening gehouden met een stijging van 350.000 aanvragen tegen een aantal van 364.000 een week eerder. Olie noteerde donderdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het rood op 71,47 dollar, terwijl voor een september-future Brent 72,83 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1837. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1797 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1804 op de borden.



Bedrijfsnieuws Stellantis verwacht dat de margedoelstelling in het eerste halfjaar is overtroffen, ook al bleven de volumes achter bij de planning. Dit meldde het fusiebedrijf dat merken als Fiat en Chrysler, Peugeot en Citroën produceert donderdag voorafgaand aan een strategiedag. De margedoelstelling voor dit jaar ligt op 5,5 tot 7,5 procent. Voor het gehele jaar verwacht de autofabrikant echter nog altijd een positieve kasstroom. De koers van het aandeel Stellantis noteerde 2,5 procent lager. De Europese Commissie heeft een boete van in totaal 875 miljoen euro opgelegd aan BMW en Volkswagen Group voor het schenden van de Europese regels met hun samenwerking bij het ontwikkelen van technologie om de uitstoot van nieuwe dieselwagens binnen de wettelijke norm te krijgen. De koers van het aandeel BMW daalde 1,2 procent, van Volkswagen 1,6 procent. Deliveroo heeft op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal de outlook voor heel het jaar verhoogd, maar werd ook iets voorzichtiger ten aanzien van de marge. Het aandeel werd 4,5 procent duurder. De koers van het aandeel van de Nederlandse concurrent Just Eat Takeaway steeg 0,5 procent, die van Delivery Hero daalde in Frankfurt 0,4 procent. Zowel de aandelen Just Eat als Delivery Hero werd door Bernstein op de kooplijst geplaatst. Op de beursvloeren van Parijs en Frankfurt noteerde het gros van de hoofdaandelen onder de slotnoteringen van woensdag. In Parijs liepen de koersen van 31 hoofdaandelen een verlies op van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er 17. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,2 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.358,20 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.681,79 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.665,06 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

