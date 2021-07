Valuta: euro heeft ECB ingeprijsd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer boven de 1,1800 dollar na vanochtend vroeg nog op 1,1790 dollar te hebben genoteerd, een reactie op de opmerking omtrent mogelijke, toekomstige taperinitiatieven van de Federal Reserve in zijn notulen die woensdagavond verschenen. Woensdagavond meldde Bloomberg verder dat de ECB haar inflatiedoel heeft bepaald op twee procent, maar ook ruimte laat voor een hogere inflatie als dat nodig is. Eerder mikte de centrale bank nog op een inflatiedoelstelling van "onder, maar dicht bij twee procent". De nieuwe inflatiedoelstelling is de conclusie van een tweedaagse bijeenkomst van de ECB op dinsdag en woensdag. "Wij verwachten dat de markt de strategische herzieningen van de Europese Centrale Bank heeft ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. Daarmee kan de euro vanmiddag nog wel onder de 1,1800 dollar duiken, maar 1,1700 of lager is pas aan de orde als de Federal Reserve aankondigt echt te gaan taperen", aldus Van der Meer. De ECB presenteert pas vanmiddag de aanpassingen in de strategie voor de komende jaren. Als de berichtgeving van Bloomberg juist blijkt, stemt de ECB daarme het beleid af op dat van de Federal Reserve. "Daarmee komt de ECB meer op één lijn te liggen met de Fed en voorkomt de bank schoksgewijze reactie op plotselinge veranderingen in de markt die achteraf tijdelijk van aard blijken te zijn", aldus Van der Meer. De ECB publiceert donderdag naast de uitkomsten van de strategische overweging ook de notulen van de meest recente beleidsvergadering.



Macro-economisch was het vooralsnog rustig. De Duitse export liet op maandbasis een plus zien van 0,3 procent, wat overeenkwam met de door economen verwachte stijging. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, de olievoorraden en voor vanavond het consumentenkrediet op de agenda. Voor de steunaanvragen wordt voor de week die eindigde op 3 juni rekening gehouden met een stijging van 350.000 aanvragen tegen een aantal van 364.000 een week eerder. De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,1823 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8578 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3781 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

