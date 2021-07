Beursupdate: AEX doet flinke stap terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend flink lager, mede door koersverliezen bij ArcelorMittal, Aegon en Prosus. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 1,3 procent tot 728,04 punten.

"De angst voor een vertraging van de groei en hoge waarderingen leidt tot winstnemingen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers zijn op zoek naar wat veiligere havens."

Verder wees beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx op de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve, die woensdagavond verschenen. "Daaruit blijkt dat sommige Fed officials toch niet zo zeker zijn over de opkomende inflatie", aldus Verstraete. "Steeds meer bestuurders lijken de kwantitatieve versoepeling sneller te willen terugdraaien vanwege de marktomstandigheden."

De Europese Centrale Bank komt vandaag met de notulen na de laatste beleidsvergadering. Bloomberg rapporteerde al dat de ECB voornemens is de inflatiedoelstelling wat aan te passen. In plaats van ‘bijna maar net geen 2 procent’ zou deze naar 2 procent kunnen worden getrokken, maar de centrale bank laat ook ruimte voor een hogere inflatie als dat nodig is.

"Het lijkt een utopie, want het is al heel lang geleden dat we de inflatie een wat langere tijd boven de 2 procent hebben gezien in de eurozone", aldus Wiersma van ING. "Misschien is het wel wishfull thinking." Toch is de boodschap van de ECB volgens ING belangrijk. "Er is meer ruimte om langer vast te houden aan een zeer ruim monetair beleid. En dat is weer gunstig, vooral voor aandelenbeleggers."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1813. De olieprijzen daalden met 1,5 procent.

Vandaag kunnen de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden de markt in beweging zetten. Beleggers hebben daarnaast ook oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerde Just Eat Takeaway hoger met 1,4 procent, na een outlookverhoging door sectorgenoot Deliveroo. Ook wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een koopaanbeveling voor Just Eat door Bernstein. Prosus, ArcelorMittal en ING gaven 2,7 tot 3,2 procent prijs.

In de AMX daalden ABN AMRO, Inpost en Arcadis 2,2 tot 3,1 procent. Flowtraders won 1,0 procent en PostNL 0.5 procent.

In de AScX won Ajax 1,7 procent. Accsys verloor 3,9 procent.