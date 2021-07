Mosaic verwacht dat kunstmestprijzen hoog blijven - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Meststofproducent The Mosaic Company verwacht dat de kunstmestprijzen hoog blijven, omdat de mondiale voorraden niet stijgen. Dit stelde vicepresident Corrine Ricard van Mosaic donderdag in een interview met persbureau Bloomberg. De prijzen voor gewasvoeding zijn sinds eind 2020 flink gestegen, vanwege een krappe voorraad, sterke vraag en geopolitieke onzekerheden. De omvang van het herstel overtrof volgens Ricard de verwachtingen. De prijzen zullen dan ook voor langere tijd hoog blijven, zo verwacht hij. "We zien de voorraden nergens nog aantrekken." Zelfs in Brazilië, waar de hogere prijzen en gunstige wisselkoersen de winsten van telers naar recordhoogte brachten, blijft het klimaat volgens Ricard gunstig. "De stijging van de vraag in Brazilië ligt veel hoger dan verwacht. Het is ongekend", aldus Ricard. De hogere prijzen zullen ook het in Amsterdam genoteerde OCI vermoedelijk in de kaart spelen. OCI produceert producten op basis van aardgas, vooral kunstmest zoals ureum, kalkammonsalpeter, UAN en methanol. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

