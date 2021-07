Deliveroo verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft op basis van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal de outlook voor heel het jaar verhoogd, maar werd ook iets voorzichtiger ten aanzien van de marge. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdagochtend bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de bruto transactiewaarde met 76 procent op jaarbasis tot 1,8 miljard pond. Tegen constante wisselkoersen was er zelfs sprake van een groei van 81 procent. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Ierland steeg de transactiewaarde met 87 procent sterk. Het aantal bestellingen steeg met 88 procent op jaarbasis tot 78 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland verdubbelde het aantal bestellingen bijna tot 38 miljoen, terwijl daarbuiten de bestellingen met 83 procent stegen. Als gevolg werd Deliveroo positiever over de ontwikkelingen in heel het jaar en mikt op een groei van de bruto transactiewaarde van 50 tot 60 procent, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 30 tot 40 procent. De maaltijdbezorger is ook van plan de investeringen op te schroeven in de tweede helft van dit jaar. De outlook voor de brutowinstmarge van 7,5 tot 8 procent werd gehandhaafd, maar Deliveroo verwacht nu wel dat deze marge aan de onderkant van de bandbreedte zal uitkomen. Op 11 augustus komt Deliveroo met cijfers over de eerste helft van dit jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

