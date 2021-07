AEX wacht vermoedelijk nipt lagere opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices woensdagavond met bescheiden winsten.

Woensdag koerste de AEX tijdens een rustige handelsdag al 0,8 procent hoger op 737,64 punten. Op slotbasis noteert de index daarmee op de hoogste stand ooit.

Op Wall Street lag het zwaartepunt woensdagavond bij de publicatie van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed liet half juni zoals verwacht de rente ongewijzigd rond het nulpunt. Wel voorzag een meerderheid van de leden twee renteverhogingen in 2023, waardoor kortstondig de aandelenbeurzen onder druk kwamen te staan. Bij het rentebesluit van maart werd nog de verwachting afgegeven dat tot 2024 geen renteverhogingen plaats zouden vinden.

Uit de notulen kwam nu ook naar voren dat functionarissen van de Federal Reserve lang debatteerden over de lancering van een permanente repo-faciliteit om buitenlandse centrale banken tegemoet te komen en om de Amerikaanse obligatiemarkt te ondersteunen.

Onder deze faciliteit kunnen centrale banken tijdelijk Amerikaanse staatsobligaties inruilen voor dollars. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om dollars te verstrekken aan instellingen in hun eigen regio. Functionarissen reageerden positief op de optie. Uit de notulen bleek tevens dat tijdens de volgende vergadering op 27 en 28 juli verder gesproken zal worden over het tijdstip en de wijze waarop het opkoopprogramma afgebouwd zal worden.

In New York sloot de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, woensdagavond 0,3 procent hoger, terwijl techbeurs Nasdaq fractioneel in het groen eindigde. Beide indices noteren op de hoogste stand ooit.

Azië en olie

In Azië koersen de hoofdindices vanochtend overwegend lager met de beurs in Hongkong als negatieve uitschieter met een verlies van 2,0 procent. Het zijn de zwaarwegende Chinese techgiganten, zoals Tencent en Alibaba, met verliezen van bijna 3 procent, die op de koersvorming wegen.

De Chinese autoriteiten laten steeds meer hun spierballen zien om de invloed van machtige internetondernemingen te beteugelen. Afgelopen weekend frustreerde internettoezichthouder CAC het beursdebuut van de Chinese taxidienst Didi door een verwijdering van de app uit Chinese appstores te eisen. Vorige week woensdag leek de Amerikaanse beursgang, vooral gericht op internationale beleggers, nog een klinkend succes met een kortstondige waardering van 87 miljard dollar. Daar is nu echter een derde van verdampt.

“Binnenlandse ondernemingen met ook een buitenlandse notering zullen te maken krijgen met nieuwe regels, terwijl ook beperkingen op grensoverschrijdende datastromen worden aangescherpt”, waarschuwde de machtige Chinese Staatsraad dinsdag.

Ongeveer 250 Chinese ondernemingen hebben ook een notering op Wall Street. Deze zogenoemde ADR’s, American Depositary Receipts, vertegenwoordigen een beurswaarde van meer dan 2.000 miljard dollar.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,6 procent lager op 72,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. Eerder deze week stond er nog een stand van bijna 77 dollar per vat op de borden.

Beleggers wikken en wegen het handelen van het OPEC kartel en zijn bondgenoten na het vastlopen van onderhandelingen. De inschatting dat OPEC+ vanaf augustus geen extra aanbod aan de markt toevoegt, ondersteunde de olieprijs aanvankelijk, maar onzekerheid blijft boven de markt hangen over de daadwerkelijke acties van de OPEC+ leden vanaf volgende maand.

Vandaag kunnen de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden de markt in beweging zetten. Beleggers hebben daarnaast ook oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

NN Group bereikte een overeenkomst met Qmulus Invest en AS Holding over de aankoop van een belang van 70 procent in serviceprovider Heinenoord voor een bedrag van 176 miljoen euro.

Aegon gaat voor 133 miljoen euro eigen aandelen inkopen, om te voorkomen dat de winst per aandeel verwatert door de uitkering van dividend in nieuwe aandelen en door de toekenning van opties aan medewerkers.

Bouwbedrijf Heijmans gaat in de gemeente Hellevoetsluis 116 woningen neerzetten die een omzet van 40 miljoen euro opleveren.

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op een adviesverlaging van Deutsche Bank voor Philips. Het advies ging van Kopen naar Houden. Daarentegen gaf Bernstein een koopadvies voor zowel Ahold Delhaize als Just Eat Takeaway.

In juni daalden de volumes op de cash market van Euronext met 7,0 procent op maandbasis. Op jaarbasis ging het om een afname van 27,0 procent. Er vonden in juni 32 beursgangen plaats ten opzichte van 12 in mei.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.358,13 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.681,79 punten en de Nasdaq sloot vlak op 14.665,06 punten.